Detenen dues persones per una agressió homòfoba a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dues persones acusades d'un delicte de lesions per un presumpte atac a un noi a l'estació de metro d'Urquinaona, a Barcelona. Els fets van tenir lloc ahir a les 6 de la matinada i van ser denunciats tant per la víctima com per l'Observatori contra l'Homofòbia.

El jove va rebre una lesió sota l'ull i li van haver de fer sis punts de sutura. La víctima va detallar a través de les xarxes socials que els fets van passar quan es dirigia cap a la feina en metro. Un grup de quatre joves li va fer la guitza fins que va decidir canviar de lloc. Amb tot, l'assetjament va seguir i quan la víctima va preguntar què passava un dels suposats agressors li va contestar que l'hi digués d'«home a home», i va afegir en to de mofa: «clar, com que tu no ets un home, ets un marica».