Detingut a Vigo per una agressió sexual a una adolescentde 14 anys

Agents de la Policia Nacional de Vigo han detingut un veí de la ciutat, de 23 anys, com a presumpte autor d'una agressió sexual a una menor. Segons van informar fonts policials, la investigació dels fets es va iniciar el 8 de gener, arran de la denúncia presentada per la mare de la nena, de 14 anys.

Aquest dia, a última hora del vespre, la seva filla va sortir del portal de casa per fer unes compres i un individu la va abordar, agafant-la fortament per un braç, i la va obligar a anar a la part de darrere d'un edifici pròxim. Un cop allà, i sota amenaces, tenint la nena atemorida, li va fer tocaments a parts íntimes. Quan el jove se'n va anar, la menor va quedar en estat de xoc, paralitzada i sense reaccionar durant uns minuts, i asseguda en un banc. Quan va aconseguir sobreposar-se i tornar a casa, va ser necessària la intervenció dels serveis sanitaris d'emergència, que la van atendre per una crisi nerviosa.

Els pares van presentar denúncia i el grup UFAM de la comissaria de Vigo va posar en marxa la investigació, que va concloure amb la identificació i detenció del presumpte autor de l'agressió.