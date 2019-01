Mor una dona de 85 anys en l'incendi d'un pis a Figueres

Els Bombers van trobar una dona de 85 anys morta ahir a la tarda, durant les tasques d'extinció d'un incendi en un habitatge a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. Els Bombers van rebre el primer avís quan passaven dos minuts de les tres de la tarda, i van extingir l'incendi, en què es va cremar un sofà a l'interior del primer pis. Les causes de la mort de la víctima encara es desconeixen. En l'incendi hi van treballar quatre dotacions dels Bombers, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la Guàrdia Urbana i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per determinar les causes del foc.