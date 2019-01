La UE demana al Regne Unit que «aclareixi com més aviat millor les seves intencions»

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va avisar ahir que «el temps s'acaba» i va instar el Regne Unit a «aclarir com més aviat millor les seves intencions», després que el Parlament britànic rebutgés l'acord de divorci pactat entre Brussel·les i Londres.

«Insto el Regne Unit a aclarir com més aviat millor les seves intencions», va indicar Juncker en un comunicat difós poc després que la Cambra dels Comuns hagi votat en contra de l'acord negociat amb el bloc europeu per la primera ministra, Theresa May.

«El risc d'una retirada desordenada de Regne Unit ha augmentat amb el vot d'aquesta nit. Tot i que no volem que això passi, la Comissió Europea continuarà amb el seu treball de contingència per assegurar que la UE està plenament preparada», va afegir.

Així les coses, Juncker va recordar que «el temps s'acaba», ja que el procés de desconnexió que va activar el Govern britànic fa gairebé dos anys conclourà el proper 29 de març amb la sortida automàtica Regne Unit de la Unió Europea, hi hagi acord o no , llevat que Londres prengui mesures per frenar-lo.

El cap de l'Executiu comunitari va mostrar el seu pesar pel resultat negatiu al Parlament britànic, però va defensar que el pacte que hi ha sobre la taula és un «compromís just» i «el millor acord possible».

També va afirmar que la Unió Europea seguirà endavant, per la seva banda, amb el procés per a la ratificació del Tractat de Retirada.

En aquest sentit, Juncker va recalcar que l'acord «redueix els danys» de la separació per a ciutadans i empreses a tot Europa i que és l'«única manera» de garantir que la sortida es produeix de manera ordenada.

Per la seva banda, el Govern espanyol liderat per Pedro Sánchez va lamentar també el rebuig del Parlament britànic a l'acord sobre el Brexit negociat per l'Executiu de Theresa May i la Unió Europa perquè «és el millor possible» i, en qualsevol cas, va subratllar que Espanya garantirà els drets dels ciutadans.

L'Executiu espanyol va alertar que una sortida no ordenada del Regne Unit de la Unió Europea seria negativa per al conjunt d'estats membre de la Unió Europea i «catastròfica» per a Regne Unit. «Es tracta d'un escenari improbable i indesitjable que, tot i això, no pot ser descartat», van subratllar fonts de Moncloa.