Govern i Moncloa acorden «valorar» la creació de «dos espais de diàleg» entre executius i entre partits

La Moncloa i la Generalitat han obert aquest dijous la porta a la creació de dos espais de diàleg diferenciats: un entre governs a partir de la comissió bilateral, i un altre entre partits, encara per concretar. És el resultat de la reunió que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha celebrat aquest dijous a Madrid amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb la consellera de la Presidència. Una trobada que segons un comunicat conjunt ha servit per avançar en el desenvolupament del contingut de la declaració conjunta de Pedralbes del 20 de desembre, que tenia com a objectiu establir els "mecanismes per a un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política sobre el futur de Catalunya". Els dos governs s'han compromès a celebrar una segona part de la reunió la setmana que ve a Barcelona "per a la concreció i dates d'aquests acords".

Segons fonts del Govern, Aragonès i Artadi han traslladat de manera "contundent" en el primer moment de la reunió "la seva protesta i indignació per l'operació policial d'ahir a les comarques gironines i han demanat explicacions". Una qüestió que ha allargat la durada de la reunió i que la vicepresidenta Calvo ha derivat a les competències del Consell General del Poder Judicial i no pas el ministeri del Interior. La Generalitat considera que és una justificació "inacceptable" i li ha transmès que espera més explicacions, per exemple durant la compareixença de la delegada Cunillera al Parlament. "Esperem que no es produeixin més operacions indiscriminades sense ordre judicial contra càrrecs electes, periodistes i ciutadans", apunten fonts del Govern.

De la reunió n'ha sortit un comunicat de tres punts que estableix que entre els dos executius "es valora la possibilitat d'establir dos espais de diàleg diferenciats". Un d'aquests espais és el que ja protagonitzen els dos governs a la comissió Bilateral Estat-Generalitat, i després n'hi hauria "un altre entre partits, encara per concretar", que podria respondre a la mesa de negociació política que han reclamat les forces independentistes en les últimes setmanes.

L'executiu espanyol manté el silenci de moment sobre aquesta interpretació i insisteix que per ara aquest punt "està per concretar". Abans de la trobada, en una entrevista a Antena 3, la pròpia Calvo ha admès que cal afrontar la crisi a Catalunya amb "polítiques" però ha circumscrit el diàleg entre l'executiu espanyol i Catalunya a la resolució de "problemes reals" dels ciutadans.

Els altres dos punts asseguren que les dues parts han "avançat en el desenvolupament del contingut de la declaració conjunta de Pedralbes" del 20 de desembre per "establir mecanismes per a un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política sobre el futur de Catalunya", i avancen que "hi haurà una segona part de la reunió" a Barcelona "la setmana que ve per a la concreció de dates i acords".

De fons, també, la proximitat de la data del 13 de febrer, en què el Congrés votarà les esmenes a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat i l'executiu espanyol haurà de comptar amb el suport dels Diputats d'ERC i del PDeCAT per salvar el tràmit.

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha retret aquest dijous al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una suposada manca d'interès en obtenir el suport de les formacions independentistes als pressupostos generals de l'Estat, que tenen la primera prova de foc a la votació de les esmenes a la totalitat el 13 de febrer. El president espanyol es va mostrar convençut aquest dimecres que a l'abril els pressupostos estaran aprovats, però en declaracions als passadissos del Congrés, Campuzano ha afirmat que Sánchez és "extremadament imprudent".

"No ha tingut cap interès en presentar els pressupostos amb els suports parlamentaris suficients per aprovar-los ni estan tenint cap interès en aquelles peticions que les forces susceptibles de poder aprovar-los estan plantejant", i per tant "veig difícil que al mes d'abril s'aprovi res" i "el més fàcil és que al mes de febrer els pressupostos siguin rebutjats al Congrés"