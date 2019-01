Jordi Cuixart impugna un vídeo de la fiscalia perquè afirma que està «manipulat»

La defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, impugnarà un vídeo d'un diari barceloní que la Fiscalia aporta com a prova al judici de l'1-O perquè, al seu parer, les imatges "estan manipulades". El vídeo, de dos minuts i divuit segons de durada, porta per títol 'Protesta ante la Conselleria d'Economia de Barcelona'. La peça, però, barreja imatges que corresponen a aquest fet amb altres escenes de l'operatiu que la Policia Nacional va fer el mateix dia davant la seu de la CUP. La diferència es pot observar perquè l'operació policial davant d'Economia va ser duta a terme per la Guàrdia Civil, i a les imatges es veuen els tres vehicles d'aquest cos policial que van sofrir desperfectes de consideració durant la protesta. En canvi, a les imatges que corresponen a l'operatiu policial davant la CUP, apareixen furgonetes de la Policia Nacional.

És per això que la defensa de Cuixart considera que la prova no és adequada, i que la fiscalia la presenta amb l'objectiu de "reforçar el relat de falsa violència" a l'entorn de les protestes.