El síndic de comptes troba irregularitats en les subvencions de la DGAIA

Introduir criteris no previstos o contraris a les bases de la convocatòria per calcular ajudes, «debilitats» en el control de les subvencions i carències en la comprovació de les prestacions a extutelats, són algunes de les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes als comptes de la DGAIA del 2016.

En un comunicat, la Sindicatura va informar ahir que ha fiscalitzat les subvencions i prestacions que va concedir la DGAIA el 2016, que van ascendir a 25,91 milions d'euros. L'informe ressalta entre les irregularitats detectades que «el càlcul de les quanties atorgades a les entitats beneficiàries de les subvencions en règim de concurrència va introduir criteris que no estaven previstos o eren contraris als previstos en les bases de la convocatòria».

En algun cas, segons l'organisme fiscalitzador, es van aplicar criteris de càlcul que no eren directament proporcionals a la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds, contràriament a allò que exigien les bases de la convocatòria. Així, ressalta que ha trobat «errors que posen de manifest debilitats en els circuits interns», en concret en catorze accions subvencionades, dutes a terme per vuit entitats beneficiàries.