Troben restes biològiques del nen de dos anys al pou on va caure

La subdelegada del Govern a Màlaga, María Gámez, va confirmar, de la mateixa manera que el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la troballa de restes biològiques, que podrien ser cabells, de Julen, el nen de dos anys que diumenge passat va caure a un pou de 25 centímetres de diàmetre i 107 metres de profunditat.

Al costat del coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil a Màlaga, Jesús Esteban, Gámez va incidir ahir que continuen a la zona els treballs «sense descans», tant d'absorció de material al mateix tub com de preparació del ter-reny per a l'excavació de la galeria lateral i la resta de treballs que s'estan duent a terme de manera paral·lela i que haurien de permetre el rescat del nen.

Les restes analitzades van ser recollides diumenge passat, i dimarts a la nit ja es va conèixer un avançament verbal de l'informe, que revelava que hi ha restes biològiques que corresponen amb Julen, segons la subdelegada. Aquesta va recordar que es van prendre mostres dels pares i del biberó del nen, la informació dels quals casa, «i amb la constatació que s'han trobat restes que corresponen al menor».

«Tenim una certesa descrita científicament que el petit està allà, i que va en la línia de la investigació i seguim amb els treballs», va indicar als periodistes al lloc de l'operatiu, afegint que està preparant la plataforma prèvia per a l'excavació de la galeria lateral: «Són treballs molt rellevants i no s'ha descansat. Això no impedeix que seguim extraient del pou, perquè també hem de continuar aquí».