El Govern central no aplicarà l'article 155 perquè la situació actual no ho demana

La portaveu del Govern central, Isabel Celaá, va assegurar que aplicar ara l'article 155 a Catalunya seria «inconstitucional» perquè no s'ha produït cap violació de la Carta Magna i «seria una clara usurpació del poder autonòmic». Sobre la iniciativa aprovada dijous passat a l'Assemblea d'Extremadura, amb els vots del PP, el PSOE i Cs, que reivindicava l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, la portaveu del Govern va interpretar que «el que va venir a dir Extremadura és que, si arribés a trencar-se la llei i el marc constitucional, seria el moment de pensar en el 155».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'ahir, Celaá va recordar que, quan el Govern de Mariano Rajoy va aplicar aquest precepte constitucional, s'hauria produït «un trencament de la Constitució» que ara no es dona i va remarcar que «el camí del diàleg s'està obrint pas progressivament» a Catalunya.

Després d'apuntar que «seria irrellevant mesurar el grau d'incomoditat del Govern» respecte a l'aprovació d'aquesta iniciativa el mateix dia en què l'Executiu i la Generalitat de Catalunya van acordar nous espais de diàleg, va incidir que l'aplicació del 155 «no és el marc d'actuació en absolut», perquè està vinculat a la vulneració de la llei. A més, va posar èmfasi en la «important labor» de la vicepresidenta Carmen Calvo en les seves converses amb el seu homòleg de la Generalitat, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Elsa Artadi, per «canalitzar la crisi i portar-la a una via de solució». En aquesta línia, la portaveu va advertir de la importància que l'orientació d'aquesta solució sigui la «cor-recta» en un moment en què «tenim el Brexit en la pantalla».

Pel que fa a la nova taula de partits que es va acordar crear aquest dijous, Celaá va subratllar que totes les formacions tindran l'oportunitat d'anunciar o no la seva presència en aquest nou espai que tractarà «una qüestió tan important» per a Catalunya. Així va convidar el PP, Ciutadans i la CUP a sumar-se a la taula de partits que es concretarà el pròxim divendres 25 de gener a Barcelona i l'objectiu de la qual serà consolidar un «diàleg efectiu». Va recordar, però, que ja existeix una altra taula de partits creada per la Generalitat a la qual no ha assistit cap representant ni del PP ni de Ciutadans ni de la CUP.

En declaracions posteriors al Consell de Ministres, la vicepresidenta del Govern va negar que s'estigui cedint a les pretensions independentistes en reiterar que «no hi ha contrapartides, llevat dels propis pressupostos».

Calvo va remarcar que el contingut dels pressupostos generals de l'Estat aprovats per l'Executiu ja són «prou importants» per recollir el suport no només dels independentistes, sinó de totes les forces polítiques, perquè «totes han estat cridades a poder negociar i acordar».



Les detencions de Girona

Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va aprofitar la roda de premsa per defensar l'operació policial que va portar a detenir 16 persones a Girona dimecres passat per la seva participació en l'ocupació de les vies de l'AVE, i va insistir que va estar «supervisada en tot moment» pel fiscal i el jutge que instrueix el cas.

«Una operació supervisada per una autoritat judicial em costa creure que pugui considerar-se, ni en hipòtesi, ni desproporcionada ni inacceptable», va manifestar Grande-Marlaska.

Segons el ministre d'Interior, l'operació no només va estar supervisada en tot moment pel fiscal i el jutge del cas, sinó que «van ser informats de tot el conjunt d'actuacions».