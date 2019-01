Pujol comparteix mòdul amb Rosell i Torres a Brians 2

L'exdiputat de CiU Oriol Pujol comparteix mòdul a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, amb l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell i l'empresari Diego Torres, exsoci d'Iñaki Urdangarin condemnat pel cas Nóos. Segons fonts penitenciàries, l'equip de tractament de Brians 2 va assignar Pujol, que dijous va ingressar a la presó per complir la condemna de dos anys i mig de presó que li va ser imposada pel cas ITV, al mòdul set, que funciona amb un sistema de participació i convivència entre interns. Al mòdul coincideix amb Rosell, en presó preventiva en espera d'anar a judici per blanqueig i organització criminal, i Diego Torres, que va ingressar-hi el juny passat per complir la condemna de cinc anys i vuit mesos.