Un grup d'independentistes increpa Ciutadans i els obliga a desmuntar una vela informativa a Vic

Un grup format per unes 200 persones d'ideologia independentista es va concentrar ahir al centre de Vic per mostrar el seu rebuig a Ciutadans, que havia instal·lat una de les seves veles informatives per repartir publicitat. Els manifestants, que s'havien convocat a través de les xarxes socials i portaven estelades i llaços grocs per mostrar la seva tendència política, van acabar envoltant la vela i les persones que eren allà, i les van escridassar fins que els membres del partit van decidir desmuntar l'estand i marxar de la zona. Els fets van passar davant de la presència dels Mossos d'Esquadra. Els independentistes van cridar consignes contra Ciutadans, en favor del sobiranisme i de Catalunya, i van demanar fer «fora el feixisme» de Vic. L'episodi es va desenvolupar sense incidents violents ni d'especial tensió, segons els agents de la policia que hi havia a la plaça.