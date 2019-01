Moren 66 persones en l'explosió d'un gasoducte a Mèxic

Almenys 66 persones van morir ahir i més de 70 en van resultar ferides per l'explosió d'un gasoducte de Petróleos Mexicanos (Pemex), a l'estat mexicà d'Hidalgo, mentre robaven combustible. La detonació va produir-se al voltant de les set de la tarda al municipi de Tlahuelilpan (al centre del país) per la fuita de combustible dues hores abans.

El conducte era aprofitat per centenars de persones dels municipis del voltant. Segons va confirmar el governador de l'estat, Omar Fayad, en el seu últim balanç hi hauria una seixantena de víctimes mortals. «La informació que tenim sobre els fets de Tlahuelilpan és de 66 persones mortes i 76 persones ferides que estan sent ateses en diferents hospitals», va fer saber en roda de premsa i a través d'un missatge a Twitter.

«Expresso les meves condolences a les famílies dels morts. Farem arribar de manera coordinada i conjunta, les autoritats d'Hidalgo i el Govern de Mèxic, tot el suport necessari als ferits. Agraeixo als mitjans de comunicació i al president el seu suport», va afegir Fayad.

Els equips d'emergència van apagar l'incendi pocs minuts abans de la mitjanit, la qual cosa va permetre començar a retirar els cossos cremats i confirmar el nombre exacte de víctimes mortals i ferits. D'altra banda, ahir també es va produir una segona explosió en un altre gasoducte de Mèxic, també per un robatori. En aquest cas, els bombers van aconseguir apagar un incendi declarat en un conducte de combustible de l'estatal Petrolis Mexicans a Querétaro, al centre de Mèxic.