Puigdemont pressiona per la seva investidura

L'expresident català Carles Puigdemont ha intensificat la pressió als grups sobiranistes per fer possible la seva investidura a distància. Després que divendres el Parlament activés la ponència per a la reforma del reglament, que JxCat vol que serveixi per possibilitar una investidura a distància, Puigdemont ha donat a entendre que el seu retorn a la presidència de la Generalitat és una qüestió de «voluntat política».

«Si el Parlament de Catalunya, que tindrà la possibilitat eventualment d'investir-me, ho fa, jo seré president de la Generalitat amb caràcter general. El problema no és aquest, sinó si hi ha o no la voluntat de fer-ho. Estic convençut que sí», va dir Puigdemont en una roda de premsa a Brussel·les, al costat del president Quim Torra.

La ponència parlamentària per a la reforma del reglament del Parlament disposa de tres mesos, prorrogables, per elaborar una proposta, que JxCat vol que inclogui la possibilitat d'investir telemàticament el president de la Generalitat, una idea amb la qual ERC es mostra incòmoda, pels obstacles legals que podria trobar-se per investir Puigdemont.

Ahir mateix, en declaracions a SER Catalunya, el president del Parlament, Roger Torrent, va advertir que, perquè ERC doni suport a una nova investidura, ha de ser «efectiva», és a dir, que «el president pugui assumir el càrrec, pugui nomenar consellers i pugui governar».

«Quan es donin aquestes circumstàncies, objectivament, nosaltres estarem al capdavant de qualsevol investidura, els primers, però ha de donar-se aquesta efectivitat, perquè si no, de què serveix?», va subratllar Torrent, que no vol «generar cap tipus de frustració». Preguntat per les declaracions de Torrent, Puigdemont va dir que no les ha sentit, però va recordar que el Parlament va donar suport a la idea d'una investidura a distància, i «no hi ha hagut canvis».

De la seva banda, Torra va assegurar que la investidura de Puigdemont segueix sent un objectiu de JxCat per a la legislatura.

Des de l'oposició, la diputada de Ciutadans al Parlament Sonia Sierra va criticar que Torra acudeixi a Brussel·les per rebre «ordres» del seu antecessor en el càr-rec, en plena vaga dels taxistes a Barcelona.