El líder opositor veneçolà Juan Guaidó s'autoproclama «president interí» de Veneçuela i Trump el reconeix

El president de l'Assemblea Nacional veneçolana i líder opositor Juan Guaidó s'ha autoproclamat "president interí" de Veneçuela durant una manifestació contra el president Nicolás Maduro i els Estats Units l'ha reconegut. En un comunicat hores després de l'anunci de Guaidó, el president nord-americà Donald Trump ha justificat aquesta decisió argumentant que l'Assemblea Nacional com a "única branca legítima del govern" va declarar el manat de Maduro com a "il·legítim". Per tant, els EUA consideren que el seu càrrec va quedar "vacant" i ara recolzen Guaidó com nou president en funcions. "Continuaré utilitzant tot el poder econòmic i diplomàtic dels EUA per pressionar per la restauració de la democràcia veneçolana", ha dit Trump.

A més, Trump ha encoratjat a "altres governs de l'hemisferi occidental" a reconèixer el President de l'Assemblea Nacional com a "president interí" del país. De moment, cap estat de la Unió Europea s'ha pronunciat al respecte.