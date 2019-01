L'Audiència de Barcelona ordena investigar el cap de l'operatiu a la seu de la CUP

L'Audiència de Barcelona ha reobert la causa sobre el desplegament de la Policia Nacional davant la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017 i ha ordenat citar com a investigat el cap de l'operatiu que va impedir entrar i sortir els militants del local.

En una resolució, la secció desena de l'Audiència estima parcialment el recurs de la CUP contra la decisió del jutjat d'instrucció 9 de Barcelona d'arxivar la denúncia que el partit va presentar pel desplegament de més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional davant la seva seu a Barcelona, en entendre que l'operació podria encaixar en un delicte de coaccions. En la seva actuació, que va coincidir amb l'operació de detencions i escorcolls a la seu del departament d'Economia del 20-S contra els preparatius del referèndum, els agents van estar prop de sis hores a les portes de la seu de la formació mentre centenars de manifestants es concentraven per impedir l'entrada dels agents al local del partit. La Policia Nacional va acabar retirant-se de les portes de la seu de la CUP sense entrar al local, després de limitar-se a requisar material de propaganda relativa a l'1-O a diversos militants que l'estaven carregant en un vehicle. L'Audiència obliga ara la jutge a reobrir la causa per practicar diverses diligències que van ser proposades per l'acusació particular exercida per la CUP, en considerar-les «absolutament necessàries».

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va celebrar ahir aquesta decisió judicial.