Salut crea un protocol per evitar talls de llum a persones que depenguin de dispositius elèctrics per sobreviure

Els departaments de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies han elaborat un protocol per combatre la dependència energètica relacionada amb la salut. Això és tradueix en que, a partir d'aquest any, aquelles persones que depenguin de dispositius elèctrics per sobreviure, com bombes de perfusió i aparells de diàlisi peritoneal o de teràpies respiratòries puguin obtenir del seu ambulatori un certificat que els reconegui la seva situació perquè les companyies elèctriques no els puguin tallar la llum si, a més, es troben en una situació de pobresa energètica. Segons el Departament, es calcula que a Catalunya hi ha 115.000 persones amb dependència energètica i dos de cada tres no arriba als 18.000 euros d'ingressos anuals.

El nou protocol pretén combatre les desigualtats socials en l'àmbit de la salut i posar el focus en situacions que es consideren d'especial vulnerabilitat perquè s'hi barregen dues problemàtiques, la dependència energètica i la pobresa energètica, que en molts casos van de la mà.

La consellera de Salut, Alba Vergés, diu que es tracta d'una acció proactiva que implica el conjunt del sistema sanitari. Els seus principals actors seran metges i infermeres dels centres d'atenció primària, encarregats d'emetre els certificats de dependència energètica dels pacients que estiguin sotmesos a algun tractament vinculat a un dispositiu electrònic.

Poden trobar-se en aquesta situació persones grans amb malalties cròniques de llarga durada, com bronquitis, asma o insuficiència cardíaca en tractament amb teràpies respiratòries a domicili. També persones amb insuficiència renal que necessitin tractament de diàlisi peritoneal, o persones amb malalties neurodegeneratives que necessitin bombes de perfusió.

Segons el Departament de Salut, a Catalunya hi ha 115.000 persones que depenen d'aquests dispositius, dues terceres parts dels quals amb uns ingressos inferiors a 18.000 euros anuals. "Són casos molt específics amb el que s'ha de tenir especial cura, per la seva vulnerabilitat perquè necessiten connexió permanent. Es una qüestió de subsistència", diu Vergés

Vergés ha assegurat que aquests certificats es lliuraran a tothom que ho necessiti, en un context de salut universal, en al·lusió a possibles casos d'ocupació d'habitatges: "Protegim a les persones vulnerables, en aquest cas perquè necessiten connexió elèctrica, independentment de la seva situació administrativa, perquè necessiten una especial protecció".

Els CAP, antena de serveis socials

A banda d'emetre els informes de dependència energètica, el nou protocol també vol ajudar a detectar possibles nous casos de pobresa energètica que puguin ser tractats també des dels serveis socials. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, assegura que amb aquest tipus de polítiques preventives es redueixen els casos que després cal pal·liar.

"Hi ha persones que no pateixen talls de llum, però que pateixen vulnerabilitat perquè redueixen el consum que realment necessitarien o perquè no són titulars del subministrament i no els podem detectar. Els CAP han de fer d'antena social en aquest sentit per assegurar que no ens deixem a ningú", ha detallat el conseller.

És per això que el Govern ha triat justament un centre d'assistència primària, en aquest cas a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per donar a conèixer la iniciativa. A banda dels consellers dels departaments interessats, també hi ha assistit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que assegura que "l'especial vulnerabilitat" de les persones que pateixen o poden patir dependència i pobresa energètica justifica que a banda dels protocols més genèrics se'n creïn d'específics per a aquests casos tan delicats.

En aquest sentit, el conseller el Homrani ha detallat el fort augment de demandants d'ajudes socials per situacions de vulnerabilitat energètica. El 2012 el nombre de beneficiaris eren uns 30.000 i el 2017 ja van ser més de 105.000, segons dades de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.