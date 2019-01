El jurat declara culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat pel doble crim d'Aspa

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió a l'acusat pel doble crim d'Aspa (Segrià). Així mateix, en la lectura del veredicte que s'ha fet aquest divendres al migdia, el jurat considera que no ha quedat provat que Ismael Rodríguez tingués una incapacitat psíquica per saber què estava fent ni alteració que afectés capacitats volitives quan va disparar als dos Agents Rurals. El jurat considera provada doncs la intencionalitat de matar i també que les víctimes no van tenir possibilitat de defensar-se. En aquest sentit, no creuen que disparés perquè volgués amagar altres delictes. La fiscalia demana 22 anys i mig de presó per cada assassinat i 1 per tinença il·lícita d'armes; 46 en total. L'acusació particular manté la petició de 51 anys de presó.