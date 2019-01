L'operació de rescat del nen que va caure al pou, de ple en el tram final

L'operació de rescat del petit Julen, el nen de dos anys que fa 12 dies va caure a l'interior d'un pou a Totalán (Màlaga), es trobava, anit, a l'hora de tancar aquesta edició, en la seva recta final.

Els efectius de rescat que eren a baix del pou feien la quarta, i en principi última voladura, just abans d'arribar a la cavitat on hi havia el menor. Com que es trobaven ja molt a prop de la localitatzació del nen, a menys d'un metre si els càlculs no fallaven, els treballs s'havien de fer amb extrema precisió.

El nen de només dos anys va caure al pou, de més de 100 metres de profunditat, just avui fa 13 dies.