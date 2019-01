Simpatitzants de Guaidó fan 'cabildos' oberts

? Els simpatitzants de l'autoproclamat president «encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, van celebrar desenes de « cabildos oberts», la fórmula de fòrums populars convocats per l'oposició per avalar la legitimitat de Guaidó davant del president Nicolás Maduro. «Aixequeu la mà els que estigueu a favor de la llei d'amnistia per als funcionaris de la pàtria!», es deia des de la tarima d'una de les reunions, a la plaça Alfredo Sadel de Caracas. Desenes de persones van donar el seu vistiplau a la moció moments abans que aparegués al lloc Guaidó, a qui els congregats van corejar com a president.