Mossos diuen al jutge que només els van dir que actuessin sense violència l'1-O

Una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra van explicar ahir, davant del jutge que investiga la cúpula del cos per suposada passivitat l'1-O, que l'única directriu que van rebre va ser no utilitzar la violència. Segons fonts policials, els agents van declarar ahir com a testimonis davant el titular del jutjat d'instrucció 3 de Cornellà de Llobregat, en el marc de la investigació que té oberta contra la cúpula de la policia catalana per suposada passivitat l'1-O.