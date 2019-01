Els taxistes protagonitzen una nova jornada de concentracoins a Madrid

Els taxistes madrilenys es van concentrar ahir en diferents punts de la capital espanyola on van continuar les seves protestes per la falta de regulació del sector dels VTC. A la tarda, es van concentrar a la Puerta del Sol, on van continuar amb insults al president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, així com defensant que no són «terroristes». Segons els convocants, hi havia unes 3.000 persones.

Davant de la Reial Casa de Cor-reus, la multitud que es va apropar fins al quilòmetre zero va clamar contra la posició de la Comunitat de Madrid en la negociació amb crits de «PP i VTC, la mateixa merda és» o «Mans amunt, això és un atracament».

Com ja havia passat al matí davant de la seu del PP al carrer Génova, els taxistes van tornar a demanar la dimissió del president madrileny. «Garrido, cabró, apropa't al balcó», li van dir: «Ens volen prendre els nostres taxis», lamentaven els assistents, que defensaven que no faran «ni un pas enrere».

Mentre es manifestaven, els taxistes també tiraven petards i bengales. Els furgons policials de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) envoltaven la seu del Govern madrileny, a la qual també van tirar ous i fins i tot una ampolla de plàstic, que va aconseguir esquivar un dels agents.

Igual que en la concentració de Génova, van tornar a fer referència a les banderes que onegen a les seus, entre d'altres l'espanyola. «Aquesta bandera no us la mereixeu», va clamar algun concentrat, mentre insistien en un dels seus lemes: «Som taxistes, no terroristes».

També van tenir paraules per als seus companys en vaga de fam des de divendres passat «per tots els taxistes» i una d'elles, Concha Guardado, va ser rebuda entre aplaudiments mentre clamaven el seu nom. També es van recordar del company que es troba en coma induït després de ser atropellat en una protesta a l'A-2, fa una setmana.

D'altra banda, la policia va anunciar que prendrà mesures de prevenció discrecionals per protegir els conductors de VTC, després dels més de 150 vehicles atacats i diversos xofers agredits en l'última setmana de conflicte del taxi a Madrid, segons va informar el president de la patronal Unauto, Eduardo Martín.