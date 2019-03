Bosch, sobre Borrell: «Si algú se sent insegur en una entrevista, és perquè no té arguments»

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha afirmat que el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, "o no té arguments o relat", o bé "no està tranquil", com a reacció a l'entrevista que el cap de la diplomàcia espanyola ha fet al programa 'Conflict Zone' de la televisió alemanya Deutsche Welle. "Nosaltres no ens aixequem mai d'una taula, ni per tenir converses i negociar, ni per parlar amb periodistes", ha afegit Bosch en declaracions a l'ACN abans d'una reunió amb el conseller regional de Desenvolupament Econòmic i Comerç de la regió del Lazio, Gian Paolo Manzella, aquest dijous a la tarda a la delegació de la Generalitat a Roma.

Bosch ha dit que al Govern estan "molt tranquils" perquè tenen "arguments, un relat molt clar" i diuen "la veritat". El titular d'Acció Exterior, que va concedir una entrevista al mateix programa el 2017, ha admès que l'entrevistador de 'Conflict Zone' de DW, Tim Sebastian, és "contundent i incisiu", però que ell "tenia molt clar el que havia de dir" en tot moment. "No em vaig sentir insegur o vaig dubtar dels arguments i les respostes que havia de donar".

A més, ha dit que els membres del ministeri d'Afers Estragers "sí que dediquen recursos a fer campanyes polítiques, obstaculitzar i barrer el pas a qualsevol acció exterior" de la Generalitat.

D'altra banda, Bosch ha dit que, com a historiador, "negar el genocidi dels indígenes americans" és "absurd". I com a membre del Govern, ha dit que no té "cap mena de problema a reconèixer que això va passar". "I, per tant, quan calgui ho expressarem si cal formalment davant el govern mexicà", ha concretat.