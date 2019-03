Els funcionaris dels jutjats de Martorell reclamen mesures contra la degradació dels edificis

Els jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 5 de Martorell han tancat aquest dijous després que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ho hagi acordat davant les deficiències dels immobles que suposen un "risc per a la seguretat de les persones". Una suspensió de l'activitat però que no ha afectat als funcionaris que hi treballen, que depenen del Departament de Justícia que, al seu torn, assegura que no hi ha cap informe tècnic que recomani el tancament. Miguel Anguas, delegat de zona del sindicat STAJ, el majoritari a l'administració de justícia, ha criticat que, "com sempre", el funcionaris "són els últims en tot" i ha denunciat que si les instal·lacions no són aptes perquè hi treballin els jutges tampoc ho haurien de ser per acollir els funcionaris. "El Departament diu que tot està correcte, però quan no hi ha goteres s'han d'apuntalar habitacions", ha afegit.

A primer cop d'ull l'activitat aquest dijous als jutjats de Martorell semblava l'habitual en un dia feiner. Ha estat als volts de les 11 del migdia quan funcionaris han penjat a la porta del jutjat número 5 la resolució del CGPJ on s'ordenava el tancament dels dos jutjats.

En un acord governatiu d'aquest dimecres, la jutgessa degana de Martorell, Susana Solans, ha requerit a la Conselleria que doti "de forma immediata" al jutjat número 1 d'un espai per la prestació del servei de guàrdia d'aquest dijous. Mentre no s'habiliti un espai, la jutgessa, la lletrada de l'administració de justícia i els funcionaris de guàrdia del número 1 treballaran en un espai habilitat del jutjat número 3. Pel que fa al jutjat número 5, especialitzat en violència contra la dona, també es requereix un espai adequat de forma immediata, i els seus treballadors han estat traslladats al jutjat número 4.

"Aquestes decisions s'adopten en consideració a que el servei de guàrdia i les actuacions del jutjat de violència sobre la dona tenen caràcter prioritari i amb la confiança que, més aviat que tard, el Departament de Justícia oferirà una solució satisfactòria a aquesta situació greu i preocupant".

Alguns advocats han lamentat que ningú els ha informat de la suspensió de l'activitat i que ha estat un cop als jutjats que se'ls han conegut que el seu judici no se celebraria. "Fa temps que aquests jutjats no funcionen. Tant els jutges com els funcionaris no hi treballen de gust i això es nota en el dia a dia", afegeix aquesta advocada que no ha volgut donar el nom.

Miguel Anguas, delegat al Baix Llobregat del sindicat STAJ, ha destacat que més enllà dels informes que puguin emetre els tècnics del Departament de Justícia o els del CGPJ, el cert és que els jutjats de Martorell han quedat desfasats fa temps i que cal actuar d'urgència per mirar de variar l'actual situació. Anguas afegeix que, a banda de les deficiències de les instal·lacions, el fet que els set jutjats estiguin ubicats en edificis diferents fa molt difícil el dia a dia.

El representant sindical ha lamentat que els funcionaris "sempre són l'ase dels cops" i que en aquest cas ha tornat a ser així perquè mentre el CGPJ ha ordenat el tancament dels dos jutjats i ha donat un termini de temps per fer actuacions de millora abans de tancar els altres cinc, el Departament de Justícia, malgrat les evidències, obliga els funcionaris a treballar en unes condicions que "no són dignes". En aquest punt, Anguas ha explicat que el Ministeri de Justícia, del que depenen els secretaris judicials, demanarà que la resolució del CGPJ també sigui vinculant en el seu cas. Una demanda que de confirmar-se, lamenta, "deixarà en sols i en precari els funcionaris" utilitzant unes instal·lacions que actualment no reuneixen les condicions mínimes.

Malgrat que la consellera de Justícia, Ester Capella, va anunciar el passat mes de gener que Martorell comptarà amb un nou Palau de Justícia l'any 2024, Sanguas ha dit no creure's les promeses de la Generalitat recordant que molts anuncis similars "han quedat finalment al calaix" i ha reclamat que, mentrestant, es busqui una ubicació alternativa per als jutjats actuals. "No ens creiem que a tot Martorell no hi hagi cap edifici per traslladar els jutjats de manera temporal", ha afegit.

Al seu torn, José Antonio Saborido, lletrat de l'administració de justícia, lamenta que, a banda dels professionals que hi treballen, els principals damnificats de l'actual situació seran els usuaris perquè no rebran l'atenció adequada.