La nit del dissabte al diumenge s'adopta l'horari d'estiu i s'avança una hora el rellotge

La nit del dissabte al diumenge els rellotges s'adaptaran a l'horari d'estiu, cosa que voldrà dir que s'avançaran una hora. En concret, a les dues de la matinada passaran a ser les tres. Es tracta d'una mesura establerta per la Unió Europea que es fa de forma harmonitzada a una vuitantena de països d'arreu del món. Una mesura, però, que està qüestionada des de la Unió Europea, on es planteja eliminar-la establint un horari permanent per a tot l'any. En aquest sentit, cal recordar que la Generalitat va impulsar mesos enrere el Consell Assessor per a la Reforma Horària. L'octubre passat aquest organisme va emetre un informe que dona suport a l'eliminació del canvi d'horari i que proposa mantenir tot l'any el d'hivern.

Segons s'indica des del Govern, el dictamen assegura que és "fonamental" en el debat sobre quin dels dos horaris convé més a la societat catalana posar sobre la taula la incidència de les hores de llum sobre els ritmes circadiaris i el son de les persones. L'objectiu, s'afirma des del Consell Assessor per a la Reforma Horària, hauria de ser el de determinar l'horari que permeti la millor adequació entre la llum solar i el ritme d'activitat majoritari de la població.

L'informe conclou que el canvi d'horari des del punt de vista fisiològic no està justificat, ja que produeix "molèsties innecessàries" a la població i en determinats col·lectius (persones especialment sensibles a la llum, nens i adolescents) "pot produir alteracions" en el ritme de son que "poden comportar risc per a la salut". Per això, conclou el dictamen, l'horari d'hivern és el que permet "millor" l'ajust als horaris més generals de la població, tenint en compte sobretot els horaris escolars actuals.