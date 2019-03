Quim Torra adverteix que el PSOE està disposat a tornar a aplicar l'article 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, va advertir que el PSOE està disposat a repetir l'article 155 de la Constitució a Catalunya: «Si l'ha de tornar a aplicar, ho tornarà a fer».

En la presentació de les candidatures de JxCat per a les generals, municipals i europees, Torra també va al·ludir al fet que el ministeri d'Hisenda no preveu aixecar les mesures de control reforçat sobre els comptes de la Generalitat perquè entén que es mantenen les condicions per les quals es van establir el 2015: «La incertesa política».

«La ministra diu que continuarà intervenint els comptes catalans perquè no es refien. Tot això no ho podem permetre», va replicar Torra a aquestes declaracions de la ministra María Jesús Montero després del Consell de Ministres.

El president de la Generalitat va assegurar que sí que s'està «gua-nyant la batalla de l'opinió pública internacional», i va retreure al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, anar-se'n quan li fan una pregunta difícil, en referència a una entrevista recent. «Més greu ha estat que l¡Advocacia de l¡Estat, que depèn del Govern del PSOE, pretén imputar ciutadans que van votar l¡1-O», i va recordar que ell mateix té una querella per desobediència per no voler retirar llaços grocs de la Generalitat.

Per part seva, l¡expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reptar Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera a tenir «el coratge i la valentia» d'asseure's a «dialogar» per solucionar el conflicte a Catalunya. Connectant amb l'acte per videoconferència des de Bèlgica, Puigdemont va acusar l'Estat de ser «una poderosa maquinària de bloqueig».

«A Catalunya no se la bloqueja», va remarcar l'expresident de la Generalitat, que va instar Rivera, Casado i Sánchez a «deixar de bloquejar Catalunya, de perseguir gent innocent» i de tenir aquesta «obsessió contra els catalans que no pensen com ells».

Paral·lelament, la número dos de JxCat per Barcelona a les eleccions generals, Laura Borràs, va assegurar que no hi ha un vot útil, sinó que «el vot inútil és votar el que perjudica Catalunya» i qui bloqueja les comissions d'investigació sobre la monarquia al Parlament, en al·lusió a PP, Cs i PSC.

L'exconsellera i número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va acusar a l'alcaldessa, Ada Colau, d'amagar l'1-O, «quan va dir que el defensaria com ningú», i va defensar que la capital catalana necessita un equip amb valors republicans en comptes de crear confrontació. Artadi va explicar que l'1-O es va poder votar a Barcelona per la intervenció de la llavors consellera d'Educació, Clara Ponsatí, que «va agafar les responsabilitats de l'alcaldessa».