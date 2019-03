Sánchez avisa que si la Generalitat torna a la unilateralitat aplicarà el 155 amb «serenitat i proporcionalitat»

El president del govern espanyol i candidat del PSOE a les eleccions del 28-A, Pedro Sánchez, ha assegurat que si la Generalitat torna a la unilateralitat l'executiu espanyol actuarà amb "serenitat" i "proporcionalitat" i aplicarà l'article 155. En una entrevista al diari 'El Periódico', Sánchez ha reconegut que aplicar el 155 no forma part dels seus plans i ha apostat per curar les "ferides" i no fer-les més "profundes". De fet, ha acusat l'independentisme i la dreta de generar ferides i ha dit que la proposta d'aplicar un 155 "permanent" i "sense consens", que fan alguns partits, suposaria la posada en dubte de l'estat autonòmic i que seria un "despropòsit". A l'entrevista Sánchez ha tornat a apostar perquè els catalans votin la "legitimació" d'un nou Estatut.