El Bisbat d'Alcalá defensa els cursos per deixar l'homosexualitat: "acollim als qui ho demanen"

El Bisbat d'Alcalá d'Henares s'ha referit aquest dimarts a la polèmica suscitada amb els cursos que imparteix un centre d'orientació vinculat al mateix i on es parla d'homosexualitat, assegurant que "no renuncia a acollir i acompanyar les persones que lliurement ho sol·liciten ". Així ho ha indicat en un comunicat respecte a la informació publicada per 'eldiario.es' que recull les vivències d'un periodista d'aquest mitjà, que acudeix a sessions del Centre d'Orientació Regina Familiae, vinculat al Bisbat, i en el qual segons la publicació es donen pautes per deixar de ser homosexual. Diverses entitats i formacions polítiques han denunciat el cas a la Comunitat de Madrid, ja que entenen que el bisbat podria vulnerar la Llei de Protecció Integral contra la LGTBfobia.

Sobre això, el Bisbat que dirigeix ??Juan Antonio Rieg Pla al·ludeix al fet que es tracta d'"ajuda i orientació" sol·licitada per persones i que "aquest acompanyament integral, pastoral i espiritual en aquesta com en totes les matèries, sempre es fa -des de la fe i la raó, amb amor i veritat- a la llum de la Paraula de Déu i del Magisteri de l'Església Catòlica".

En el comunicat, el Bisbat d'Alcalá carrega durament contra aquesta informació, que qualifica de "difamació" i fake news "que" més enllà de l'intent de fer mal, es tracta d'una operació per intentar provocar por i coartar la llibertat de l'Església".

A la seva pàgina web hi ha una secció titulada 'Homosexualitat i Esperança' en què es recull doctrina de l'Església, amb diversos paràgrafs d'escrits del Papa Francesc, i diferents textos sobre la qüestió de l'amor.

"Si alguna persona vol formar-se sobre aquest tema o volu lliurement un canvi o evolució, des del respecte a tots, informem dels següents textos i recursos", recull el Bisbat.

El Bisbat no ha volgut deixar de referir-se a les paraules del Papa Francesc en una entrevista a La Sexta aquest diumenge, quan va dir que per a ell els "pecats" dels mitjans de comunicació, "el més grans", eren "la desinformació, la calúmnia i la difamació". "La calúmnia sembla ser el més insidiós, però en la comunicació, el més insidiós és la desinformació, perquè et porta a l'error; et condueix a creure només una part de la veritat", ha recordat que va dir el Papa.

En aquest sentit, considera que la "publicació coordinada d'aquestes notícies durant la setmana en què està reunida l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola no és casual" i considera que "més enllà de l'intent de fer mal, es tracta d'una operació per intentar provocar por i coartar la llibertat de l'Església".