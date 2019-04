Maduro anuncia un pla de racionament elèctric per lluitar contra les apagades

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar un pla de racionament elèctric de 30 dies per combatre les successives apagades que han tingut lloc al país, així com va destacar l'especial importància del subministrament d'aigua potable. «He aprovat un pla de 30 dies per anar a un règim d'administració de càrrega, d'equilibri en el procés de generació, de transmissió segura, i de servei i consum a tot el país», va assegurar al seu compte de Twitter el mandatari, que va instar el «poble veneçolà a preservar la pau i a romandre en resistència amorosa per derrotar, de forma definitiva, la guerra elèctrica». El Govern veneçolà va assenyalar que l'última apagada registrada s'investiga en profunditat. «El Govern treballa sense descans per estabilitzar el servei d'energia elèctrica a tot el país», assenyalava un comunicat.