May demanarà a la UE un altre ajornament del Brexit

La primera ministra britànica Theresa May ha anunciat que demanarà "un altre ajornament" de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea que sigui "el més curt possible" i que "acabi un cop" ratifiquin l'Acord de Retirada. Malgrat que el divorci estava previst per al 29 de març, el bloc europeu ja va concedir una pròrroga fins el 12 d'abril davant la negativa de Westminister a votar l'acord pactat per May. En una declaració institucional després de reunir-se durant set hores amb el seu govern, la líder tory també ha ofert aquest dimarts al líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, que treballin junts per pactar un acord sobre el Brexit i superar l'actual "impàs".

Després que els diputats britànics rebutgessin també una sèrie d'opcions per decidir sobre el Brexit, la primera ministra ha proposat a Corbyn discutir com s'hauria de fer aquesta sortida "d'acord amb l'actual pacte acordat" amb Brussel·les i centrant-se en "la relació futura amb la UE". És a dir, negociar canvis a la declaració política adjunta a l'Acord de Retirada.

En cas que l'entesa amb els laboristes fos "impossible, May ha dit que llavors presentarien al parlament "una sèrie d'opcions per al Brexit" i que el seu govern es comprometria a actuar en funció del resultat.