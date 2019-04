El partit d'Erdogan podria perdre l'alcaldia d'Ankara malgrat les amenaces del president

Els primers resultats oficials de les eleccions locals celebrades diumenge a Turquia donarien al candidat de l'opositor Partit Republicà del Poble (CHP) l'alcaldia d'Ankara, la capital del país, amb el 50,62% dels vots, amb el 92,36% dels sufragis escrutats.

Així, el candidat del CHP, Mansur Yavas, s'imposaria al de l'oficialista Partit Justícia i Desenvolupament (AKP), Mehmet Özhaseki (47,2%), malgrat els advertiments del president turc, Recep Tayyip Erdogan, que va afirmar en campanya electoral que hi hauria «conseqüències» per als ciutadans de la capital si no votaven el seu candidat.



Apel·lació

El partit d'Erdogan va anunciar que presentarà una apel·lació contra els resultats a la capital perquè ha identificat «vots invàlids i irregularitats a la majoria dels 12.158 centres de votació». A Istanbul, la ciutat més poblada del país, el candidat de l'AKP, Binali Yildirim, s'hauria imposat amb el 48,71% de vots al candidat del CHP, Ekrem Imamoglu (48,65%).

Observadors enviats pel Consell d'Europa van assegurar ahir que no hi ha hagut un «ambient lliure ni just» en les eleccions.