Una decisió valenta

Arriba la primavera, s'albira el final de curs i en alguns casos cal començar a decidir estudis posteriors per al curs vinent. La tasca d'orientació que realitzem des dels centres, tutors i orientadors, és bàsica i de gran valor. Qui pot conèixer millor les habilitats i capacitats dels alumnes que els professionals del mateix centre on ha cursat quatre o sis cursos?

Missatge a les famílies: deixeu que les vostres filles i fills triïn lliurement els seus estudis. Ateneu els consells orientadors del centre. No els forceu a seguir uns estudis que no els venen de gust. Evitem-los patiment i decepcions.

L'oferta de batxillerats i cicles formatius del Berguedà, tot i ser millorable, és bastant variada si la comparem amb deu anys enrere: tenim totes les modalitats de batxillerat i diverses famílies de cicles formatius. Oferim lligams amb el territori, el seu teixit laboral, administració pública, institucions culturals, i amb universitats del país.

Missatge als alumnes: trieu en positiu. No feu l'humanístic perquè fugiu de les mates sinó perquè us agrada la literatura, no estudieu científic perquè odieu el llatí sinó perquè us encanta la biologia, no feu auxiliar d'infermeria per evitar les classes teòriques sinó per vocació de tenir cura dels malalts.

I amb aquests preceptes vull que considereu l'oferta de batxillerat d'arts plàstiques de l'Institut Pere Fontdevila de Gironella. Molts alumnes tenen clars els seus interessos i habilitats artístics i s'hi decideixen clarament per aquesta modalitat, però també és freqüent el cas d'alumnes que venen a matricular-se a segon curs després d'haver cursat, amb èxit, un primer curs d'una altra modalitat. Alumnes amb habilitats artístiques però amb algun dubte... batxillerat d'arts? Això té sortida? Bo és la modalitat rara?...

Dubtes de l'alumne sumats a factors d'erroni prestigi social, i una decisió forçada per part de la família que cal solucionar un any més tard.

Veniu si en teniu dubtes. Us explicarem el nostre projecte.