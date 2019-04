La mostra aposta per obrir dissabte

La Fira de l'Estudiant espera rebre la visita d'uns 3.400 alumnes del Bages, el Moianès, el Berguedà i el Solsonès. D'aquests, uns 600 estudiants són de batxillerat i cicles formatius, i la resta, d'ESO. Des d'avui fins divendres passaran pel Palau Firal de Manresa més d'un miler de joves per dia. Enguany l'horari serà intensiu, de 9 del matí a 2 del migdia.

Visitaran la mostra pràcticament la totalitat dels centres de secundària d'aquestes comarques, perquè els joves puguin rebre orientació, informació i assessorament, de primera mà, sobre els diferents itineraris formatius, tant per continuar el procés formatiu com per cercar una millora en la seva qualificació professional.

Els contiguts de la Fira de l'Estudiant són d'especial interès per a l'alumnat de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius i programes adreçats a alumnes que no superin l'ESO. La visita també pot ser adequada per als alumnes que vulguin canviar d'estudis. I la fira també s'adreça a treballadors, emprenedors o persones en situació d'atur amb necessitats de qualificació professional i orientació educativa que vulguin ampliar o reprendre la seva formació dins el sistema educatiu. Un dels reptes d'aquesta edició és que la fira arribi més enllà dels estudiants. Per això obrirà portes també dissabte, 6 d'abril.



«Dissabte de Fira», de 10 a 2

Com a novetat, la Fira de l'Estudiant es podrà visitar dissabte al matí. L'objectiu és que, a part dels estudiants, puguin conèixer de prop els itineraris formatius les famílies dels joves i altres persones que es vulguin incorporar al sistema educatiu.

A part de tots els continguts de la fira, per al dissabte s'han programat activitats específiques per reforçar la informació i l'orientació tant per a l'alumnat com per a les famílies o persones que vulguin completar la seva formació en relació amb un perfil professional determinat. Amb aquesta finalitat, s'ha dissenyat una oferta de xerrades, tallers i presentacions de diferents propostes formatives dels centres.



Activitats per a les famílies

Les activitats complementàries de dissabte consistiran en tallers i xerrades dirigides a famílies: «Un viatge al cervell adolescent. Comprendre i acompanyar els joves per un desenvolupament saludable», a càrrec de Laia Casas; i «Les meves habilitats personals», amb Maria Navarrete. També hi haurà píndoles informatives dels centres educatius del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. I per últim, s'ha apostat per una mostra d'activitats artístiques amb l'Escola de Dansa Maria Cinta, l'Aula de Teatre de Manresa i l'Institut Castellet (cinema).