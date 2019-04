Detingut a Madrid un home per ajudar a morir la seva dona, malalta terminal

El suïcidi assistit de María José Carrasco, malalta terminal, amb l'ajuda del seu marit, Ángel Hernández, i la detenció posterior d'aquest a Madrid han reobert el debat sobre la despenalització de l'eutanàsia, una qüestió que ha quedat paralitzada en el Parlament per la bestreta electoral.

Durant tres dècades amb esclerosi múltiple, patologia que li va ser diagnosticada amb 32 anys, María José Carrasco havia expressat al seu marit "moltes vegades" el seu desig de morir i posar fi al patiment causat per aquesta malaltia degenerativa.

Ahir va ser el dia triat pel matrimoni, que va voler gravar en vídeo el suïcidi assistit de María José, qui, a més, constata en la cinta la seva ferma decisió de morir, per la que va ser imprescindible l'ajuda del seu marit, detingut hores després en el seu domicili.

Al lloc van acudir, poc abans de les tres de la tarda, els sanitaris del Summa que van confirmar la defunció i van alertar a la Policia que el marit li havia subministrat una substància per a provocar la mort a la seva dona.

A més del vídeo, Ángel va escriure fa dies una carta en la qual relatava el patiment de la seva esposa i anunciava la decisió d'ajudar-la a morir.

"És evident que el desig de María José a fi que es compleixi necessita que l'ajudi, per la seva incapacitat a realitzar-ho per ella mateixa, i com és una constant en ella demandar aquest auxili no hi haurà més remei que proporcionar-li aquesta ajuda perquè el seu desig es compleixi", va explicar el marit en una carta fet pública avui per l'associació Dret a Morir Dignament (DMD).

També demana als legisladors que evolucionin cap a posicions menys contràries a l'eutanàsia per a evitar que algú que ho necessiti hagi de transitar pels mateixos camins que ells.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el president de DMD, Javier Velasco, qui veu "injust que s'imputi penalment a aquest home per un "acte d'amor, ajuda i respecte a la voluntat de la seva dona".