Molinero sosté la tesi de López i diu que De los Cobos «no va qüestionar» els binomis de Mossos

El comissari Joan Carles Molinero ha confirmat la tesi que va exposar dimecres l'exnúmero 2 de Trapero, el comissari Ferran López, sobre el paper dels Mossos l'1-O. Ha coincidit en afirmar que la decisió d'enviar un binomi de mossos als 2.300 punts de votació va ser proposta dels mossos però que va comptar en tot moment amb el vistiplau del coordinador del dispositiu, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. "No el va qüestionar en cap moment", ha manifestat Molinero, que sosté que el pla va comptar amb la "complaença i acceptació" de Pérez de los Cobos. També, en la línia de López (que assistia a totes les reunions de coordinació amb el coronel), ha explicat que van acordar que la primera actuació la feien les parelles de mossos i que, si no se'n sortien amb la mediació, havien de cridar en primer moment unitats d'ordre públic de Mossos i, posteriorment, es preveia una tercera fase quan ja es requeria suport a les unitats de Guàrdia Civil i CNP.

A preguntes de Vox, li ha demanat si creia que la responsabilitat d'aturar el referèndum era dels Mossos amb "l'auxili" dels cossos espanyols. "La interlocutòria deixa clar que la responsabilitat és per igual dels tres cossos policials sota la tutela i direcció del coronel Diego Pérez de los Cobos", ha respost.



Molinero ha negat rotundament que ni l'1-O ni els dies anteriors hi hagués "seguiments" d'altres cossos policials i que només es va "informar de moviments concrets" d'unitats amb l'objectiu de donar-los "protecció". Per exemple, ha explicat que estava prevista una concentració a les sis del matí per bloquejar el Port de Barcelona (on estaven allotjats centenars d'agents antidisturbis) i que van demanar informació dels moviments per saber que podien sortir bé.

Molinero ha decidit respondre a totes les parts, tot i que està investigat per un jutjat de Cornellà amb d'altres comandaments del cos.



Molinero confirma que Puigdemont va afirmar que declararia la independència si l'1-O hi havia alguna «desgràcia»



El comissari dels Mossos Joan Carles Molinero ha confirmat aquest dijous al Tribunal Suprem que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar que declararia la independència si l'1-O es produïa una "situació límit" o una "desgràcia".

Segons Molinero, Puigdemont ho va dir al final de la reunió del dia 28 de setembre del 2017 al Palau de la Generalitat amb la prefectura de la policia catalana, després que el major Josep Lluís Trapero manifestés que esperava que durant la jornada del referèndum no es produís "cap desgràcia important que s'hagués de lamentar". Molinero ha confirmat així la declaració que va fer en aquest mateix sentit al Tribunal Suprem el comissari Ferran López.

Molinero també ha dit que van avisar el Govern de possibles "enfrontaments" i "conflictivitat social" durant la jornada de l'1-O, i que els Mossos complirien amb el mandat judicial.