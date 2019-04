Els advocats bagencs de l'1-O denuncien que els agents «falten a la veritat»

El tinent de la Guàrdia Civil amb TIP G61262V que actuava com a cap de l'operatiu a l'institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada, va faltar a la veritat quan informa al Tribunal Suprem que no ha estat processat, segons va apuntar ahir a Regió7 David Casellas, representant dels Advocats Voluntaris de l'1-O.

Segons Casellas, a la pregunta del president de la Sala de si havia estat processat, «el testimoni va contestar que no, i això no és cert», ja que l'Audiència Provincial de Barcelona va acordar processar-lo en una interlocutòria de 26/10/2018, i el proper 15/5/2018 el tinent haurà de declarar davant el Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa com a investigat per diversos delictes.

«Segons la llei», va explicar Casellas, « la situació de processat és assimilable a la d'investigat. Sempre que resulti del procediment algun indici racional de criminalitat contra determinada persona, es dictarà interlocutòria i se la declararà processada, i això ha succeït en el present cas».

D'altra banda, el sergent que portava el mall o martell amb el qual va trencar el vidre de la porta de l'institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada i, un cop dins, va rebre l'impacte d'una cadira, «va faltar a la veritat», segons Casellas, quan va afirmar al Tribunal Suprem que no va veure la resta d'agents de la seva unitat amb les defenses o porres empunyades, alçades i utilizant-les sobre la part superior del cos i fins i tot el cap d'algunes de les persones congregades al punt de votació.

Segons Casellas, els vídeos de què disposa el Tribunal Suprem demostren que el sergent, martell en mà, avançava en primer lloc de la seva unitat en formació, i la resta d'agents anaven al seu darrere amb les defenses alçades, i que sense requeriment previ cap a les persones concentrades, aquest sergent i la resta dels agents que el seguien van arribar a la carrera fins a la porta de vidre d'accés a l'institut, i un cop van arribar allà, van començar a donar cops amb les defenses per sobre de la cintura i al cap a diverses persones congregades, i van causar ferides de sang a alguna d'elles.