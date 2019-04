Pablo Iglesias censura viure en un país on hi hagi «presos polítics»

El candidat d'Unides Podem al Govern, Pablo Iglesias, va subratllar ahir que no vol «viure en un país amb presos polítics», però en canvi va evitar parlar sobre la proposta que inclou el seu programa sobre un referèndum pactat entre Catalunya i Espanya.

«No volem viure en un país amb presos polítics i no volem que es conegui la democràcia espanyola perquè hi hagi presos polítics, ens sembla un escàndol»,va sostenir Iglesias durant un míting a l'Hospitalet de Llobregat, en el qual va ser rebut a crits de «sí, es pot».

El líder de la formació morada va participar ahir en el seu primer acte preelectoral al costat de l'alcaldessa de Barcelona i coordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, i el número u dels comuns per Barcelona per al 28-A, Jaume Asens, en el qual va garantir que «menteixen, insulten i manipulen» els que asseguren que l'1 d'octubre «va ser pitjor que el 23-F».

Iglesias va sostenir que «el conflicte a Catalunya no se solucionarà per la força ni amb jutges, sinó dialogant», i va assegurar que «no és el mateix que entri un guàrdia civil armat fent trets al Congrés» que l'exercici de «desobediència civil» del president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

Però malgrat les referències als presos sobiranistes, Iglesias va evitar fer referència a la proposta que inclou el seu programa electoral sobre una resolució democràtica del conflicte amb un referèndum pactat «en el qual Podem defensarà un nou encaix per a Catalunya a Espanya» i que, juntament amb 264 mesures més, haurà de ser ratificada aquests dies.

Iglesias va tornar a car-regar contra les «clavegueres de l'Estat», dies després de descobrir-se que un inspector en cap de la policia havia revelat a un polític veneçolà que tant el llavors president Mariano Rajoy com el seu ministre Jorge Fernández Díaz coneixien les gestions que duia a terme per obtenir informació de Podem.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va ser crítica amb Pedro Sánchez, de qui va retreure la suposada falta de «valentia» per no presentar la moció de censura un any abans. «Ens hauríem estalviat patiment, manca de diàleg, el 155, la DUI, gent a la presó», va dir.

De fet, va esmentar que en els moments clau al PSOE li «tremolen les cames», com a l'hora de regular els preus màxims dels lloguers d'habitatge. Així, va reivindicar les polítiques del seu consistori, va recordar que Cs s'ha oposat a la majoria de mesures importants i va criticar ERC i JxCat per no aprovar els comptes de Pedro Sánchez per «partidisme», fet que considera una «irresponsabilitat».

Sobre les eleccions del 28-A, Pablo Iglesias va destecar que no són comicis «qualsevol» sinó de caràcter «constituent», per la qual cosa «molta gent canviarà el seu vot».

Segons el seu parer, «molta gent que en les últimes eleccions catalanes va votar el PSC» votarà en les generals Unides Podem perquè «saben que diem el mateix a Barcelona que a Madrid, ens caiguin les bufetades que ens caiguin».

A més, Iglesias també considera que passarà amb «molts ciutadans de Catalunya» electors de forces independentistes, que «votaran Jaume Asens, encara que no vulgui la independència de Catalunya, perquè tot el món ha comprès que el que fa falta a Madrid és capacitat d'escolta i empatia».