El renovat Comic Barcelona agrupa a més de 110.000 visitants

Més de 110.000 persones han visitat entre divendres i aquest diumenge al vespre el renovat Comic Barcelona, fins ara conegut com a Saló del Còmic. La directora del certamen, Meritxell Puig, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta 37a edició, ja que "s'ha gairebé assolit el mateix nivell de visitants que la passada edició", quan hi van passar 118.000 persones, tot i que s'ha reduït de quatre a tres dies el saló. "Rebaixar un dia no ha afectat molt l'assistència de visitants", ha celebrat. "En totes les activitats que hem preparat les sales han estat plenes", ha explicat tot destacant que l'exposició antològica d'Stan Lee, pare de gran part dels superherois de Marvel, ha estat "constantment plena".