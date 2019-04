Maduro demana a Mèxic i l'Uruguai que l'ajudin a dialogar amb Guaidó

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, es va dirigir als Governs de Mèxic, l'Uruguai i Bolívia per demanar-los el seu suport en l'exploració d'un nou intent de diàleg amb l'Assemblea Nacional. El país fa dos mesos i mig que té una crisi institucional sense precedents i Juan Guaidó, president del Parlament reconegut com a mandatari interí per Washington, la Unió Europea i la majoria d'Amèrica Llatina, no està disposat a cedir en el desafiament al règim.

Paral·lelament, Maduro va assenyalar que les investigacions sobre l'«atac» al sistema elèctric veneçolà apunten que va ser llançat des de la ciutat de Houston, als Estats Units, i des de Xile i Colòmbia. En concret, va denunciar atacs «cibernètics i electromagnètics» i que es van introduir «virus» en el sistema elèctric, fet que va ocasionar les apagades des del 7 de març a tot el país.

D'altra banda, milers de veneçolans van sortir al carrer dissabte per manifestar-se en contra del Govern, en una jornada en la qual Juan Guaidó va denunciar que el règim veneçolà va segrestar el so perquè té por que la seva «veu es faci sentir». Guaidó va afegir que Veneçuela va demostrar la seva determinació un dia més sortint de nou als carrers.