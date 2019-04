Torra presentarà un projecte de pressupostos després de les eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que, «passat aquest cicle electoral», el Govern presentarà un projecte de pressupostos, i va dir que espera reunir llavors el suport necessari als comptes, perquè «a aquest país», va assenyalar, «li convé tenir uns nous pressupostos». En declaracions a Ràdio 4, Torra va declarar ser «dels que mai no tiren la tovallola ni perden l'esperança» i va apel·lar, en al·lusió a la CUP, als que fins ara «han preferit trobar unes cuirasses en què escudar-se en comptes de ser més valents i decisius».

«Perquè és molt fàcil atrinxerar-te en el teu partit polític i em sembla molt més interessant pensar que hi ha una ciutadania a la qual has de respondre», va afegir.

El president va lamentar així que «els partits continuen amb dinàmiques pròpies» quan s'acosten conteses electorals, la qual cosa genera «grans moments de tensió, i això es trasllada a la pugna parlamentària».

«O els partits tenen una mirada molt més a llarg termini o penso que se li fa un molt flac favor a la ciutadania», va apuntar. Torra, també, va dir no considerar-se «en absolut moralment compromès» per la moció aprovada pel Parlament la setmana passada que emplaça el president a sotmetre's a una qüestió de confiança o a convocar eleccions.

L'oposició «s'aprofita de la doctrina Llarena», va sostenir Torra en aquest sentit, en referència a l'acte del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que va dictaminar la suspensió temporal dels diputats processats per rebel·lió, per la qual JxCat i ERC no arriben avui a la majoria atès que actualment hi ha cinc parlamentaris catalans en aquesta situació.



Foment reclama diàleg

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va urgir ahir a posar fi al «bloqueig polític» entre els Governs espanyol i català per evitar que tingui conseqüències «greus» sobre l'economia, i va garantir que s'implicarà «a fons» per facilitar el diàleg. Segons el parer de Sánchez Llibre, el fet que ni a Espanya ni a Catalunya hi hagi pressupostos «és una mala notícia», tot i que va opinar que el 2019 serà «un bon any» en matèria econòmica.