Batet alerta que un govern del PP, Ciutadans i Vox seria «un desastre»

La candidata del PSC a les eleccions generals del 28 d'abril, Meritxell Batet, va alertar ahir que és «molt oberta» la possibilitat que el Partit Popular, Ciutadans i Vox puguin sumar suficients escons per formar govern a l'Estat espanyol. L'endemà de fer-se pública l'enquesta del CIS, Batet va ressaltar la importància del fet que el 40% de votants que avui dia no sàpiguen quina opció triar i va assegurar que una suma de les tres formacions de dretes «seria un desastre». «Seria garantir que el nostre país involucionés en drets, llibertats i consensos bàsics, i no ens ho mereixem», va augurar Batet, que va contraposar-hi el projecte socialista com a alternativa «forta i sòlida».

D'altra banda, la candidata del PSC va defensar que els 10 mesos del Govern de Pedro Sánchez són «el millor dels expedients que es poden presentar a les eleccions». «És bàsic apostar pel progrés social, per unes bases sòlides, per aconseguir el màxim d'igualtat en la societat i evitar les injustícies».