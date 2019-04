Un jutge absol l'«estafador de l'amor» en no veure provat «l'engany»

Albert C.O.

Imatge de l'estafador. Albert C.O.

El Jutjat Penal 27 de Barcelona ha absolt Albert C.O., conegut com l'estafador de l'amor, d'enganyar el 2017 a una dona que va conèixer a través d'una aplicació de cites en no veure provat cap "engany atribuïble a l'acusat".

En una sentència recollida per Europa Press, el jutge indica que el 2017 l'acusat i la dona van contactar i van tenir una primera cita el 15 d'abril i van seguir quedant, i ella el va convidar a casa seva en diverses ocasions i va consentir que aquest es quedés a soles en el seu domicili en la seva absència.

Ella va assumir el pagament de "consums i compres amb un import total que va ascendir a diversos milers d'euros" durant les cites. El 18 d'abril del mateix any van signar un préstec d'ella a ell de 7.000 euros, mentre que l'endemà la dona li va transferir 1.674 euros.

L'home li va dir que "treballava en una empresa familiar de domòtica, per la qual cosa havia de fer freqüents viatges de negocis, i va fer al·lusió al fet que el seu pare tenia una casa i un vaixell a Mallorca" i en una de les primeres cites va afirmar que s'havia deixat la documentació en una casa de la seva mare a Andorra, pel que no podia pagar ni treure diners.

El jutge, però, descarta que estigui acreditat que l'abril de 2017 la dona "efectués tots o alguns dels indicats pagaments com a conseqüència d'algun concret engany atribuïble a l'acusat" ni que ell abonés una factura telefònica de 262,76 euros i el preu d'un dispositiu electrònic de 1.188 euros fent servir la targeta de la dona sense la seva autorització.

A més, assenyala que el 4 de març de 2019 l'acusat va ingressar al Jutjat 800 euros per a la dona i el 15 de març va ingressar altres 374 euros per ella.

En el judici, ella va manifestar que va acceptar anar pagant i lliurant petites quantitats de diners a l'acusat mentre aquest li assegurava que ja havia ordenat transferències en compensació per les despeses ensenyant-li al seu mòbil "captures de pantalla" enles quals es veien suposades transferències bancàries.

El magistrat, però, assenyala que la declaració en el judici contrasta amb la versió de la denúncia inicial i la declaració davant del jutjat d'instrucció: en la denúncia va dir que va conèixer l'acusat i que al cap d'un temps aquesta persona li va demanar diners perquè estava passant una "situació puntual difícil", i que ella va accedir a ajudar-lo i va ser fent-li transferències puntuals fins a arribar als 7.000 euros.

Davant del jutge d'instrucció, va ratificar la denúncia però va puntualitzar que dels 7.000 euros objecte del préstec signat, 1.600 euros corresponien a una única transferència feta a l'home, i la resta a quantitats en metàl·lic que li va anar donant abans de la signatura del contracte de préstec.

També ha precisat que no és cert que l'acusat li hauria manifestat que tenia un problema econòmic, sinó que tenia un problema puntual consistent en què estava a l'espera de que la seva mare li tornés la seva documentació, i "va assegurar en diversos moments que ella i el acusat van mantenir una relació sentimental ", encara que en el judici va dir que únicament van intimar, destaca el jutge.