Manresa serà la seu, avui, dels primers actes de campanya de dues formacions

L'arrencada de la campanya de cara a les eleccions del 28 d'abril es notarà avui a Manresa d'una manera especialment intensa. Dues candidatures a les generals, la de Junts per Catalunya i la del Front Republicà, han escollit la capital del Bages per celebrar-hi els primers actes de campanya.

La convocatòria de Junts per Catalunya, amb la presència de Laura Borràs, número 2 al Congrés per Barcelona, tindrà lloc a les 8 del vespre al teatre Conservatori. I la del Front Republicà, amb Albano Dante Fachin, cap de llista a la demarcació de Barcelona, una hora abans (i no a 2/4 de 8, com vam informar ahir per un error en la informació dels organitzadors) a la Plana de l'Om.

Amb Junts per Catalunya també hi intervindran el cap de llista, Jordi Sànchez, a través d'una carta escrita des de la presó de Soto del Real, i el president Carles Puigdemont, en aquest cas com a cap de llista a les eleccions europees.

Tots els candidats del 28-A per Barcelona seran en l'acte al Conservatori, acompanyats per l'alcalde Valentí Junyent, que obrirà els parlaments. El seguiran el president del PDeCAT, David Bonvehí; el número 6 de la llista al Congrés per Barcelona, Francesc de Dalmases; el número 4, Ramon Tremosa; la número 3, Míriam Nogueras, i la número 2, Laura Borràs. Tancaran la ronda d'intervencions Sànchez i Puigdemont. També hi seran presents, entre altres, les candidates al Congrés del territori: les bagenques Míriam Santamaria (número 8) i Mercè Casals (número 14) i la moianesa Montse Girbau (número 10).

L'únic sense ser capital provincial

Fonts del partit, que va celebrar ahir l'acte d'inici de campanya a la Fabra i Coats de Barcelona, han manifestat que Junts per Catalu-nya fa una aposta clara en aquestes eleccions per a la Catalunya Central, ja que Manresa és la única capital on es farà un míting d'aquestes característiques sense ser cap de província. L'acte «vol demostrar la força del territori i la capacitat de mobilització dels associats i simpatitzants per a aquestes eleccions, com s'ha pogut veure en les nombroses presentacions de candidats a l'alcaldia dels municipis del Bages que s'han fet els darrers mesos». Junts per Catalunya afronta aquesta campanya «amb l'objectiu de remuntar els resultats que pronostiquen les enquestes fetes abans de la presentació de la llista i amb la defensa del dret a l'autodeterminació a Madrid com a principal fita de la legislatura per resoldre el conflicte de Catalunya i Espanya».

Una candidatura rupturista

Molt a prop del teatre Conservatori, a la Plana de l'Om, a les 7 de la tarda, serà el torn de la candidatura rupturista, tal com s'autodefineixen, impulsada per Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya. Junt amb Dante Fachin, hi participaran Ferran Reyes, cap de llista a la demarcació de Tarragona; Joel Jové, cap de llista a la demarcació de Lleida; Isabel Mateos, número 2 a la llista de Girona; Mabel Rodríguez, número 2 a la llista per Barcelona; Mireia Caldés, número 4 a la llista per Barcelona, i Roger Español, número 5 a la llista per Barcelona.

La candidatura afirma que «som els que no votarem cap força política que no defensi explícitament el dret del poble català a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, el retorn dels exliats, la defensa dels drets socials i la derogació dels articles 135 i 155».