Mor Jordi Núñez, candidat de Ciutadans a l'alcaldia de la Seu d'Urgell

Ciutadans va informar ahir a través d'un comunicat de la mort de l'alcaldable d'aquest partit a la Seu d'Urgell, Jordi Núñez. A causa d'aquesta «sobtada defunció», la formació taronja va suspendre «tots els actes polítics» que tenia previstos per a ahir a la província de Lleida.

«Des de Ciutadans mostrem el nostre condol més sincer als familiars, amics i companys del partit», assenyala el text de la formació taronja.

Segons van informar a Efe els Mossos d'Esquadra, el cos sense vida de Jordi Núñez, de 53 anys, va ser trobat al seu domicili. Tot apunta que les causes de la mort són naturals, ja que no presentava signes de criminalitat, segons les fonts. Això no obstant, van afegir, ara s'haurà d'esperar el resultat de l'autòpsia per determinar la causa exacta de la mort.