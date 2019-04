La pastisseria Escribà dedica una mona de 80 quilos als nens de Vall d'Hebron

Un personatge del conte 'El monstre de colors' protagonitza aquest any la mona de Pasqua de la pastisseria Escribà de Barcelona, que aquest any ha volgut dedicar als nens ingressats a l'Hospital Infantil Vall d'Hebron. La creació té 1,5 metres d'alçada i pesa 80 quilos. Per primera vegada, la pastisseria ha presentat la seva mona fora de les seves instal·lacions. El pastisser Christian Escribà ha assegurat que tots els nens als qui preguntaven volien una mona d'un dels personatges i per això es va decidir, juntament amb la creadora del conte, Anna Llenas, representar el monstre verd, el de la calma i la tranquil·litat.

La subdirectora assistencial de Vall d'Hebron ha remarcat la importància d'haver presentat la mona de Pasqua a l'hospital perquè "millora l'experiència dels nens i famílies durant el moment d'hospitalització". Ha afegit que és "especialment important" en èpoques festives, ja que molts dels nens no poden estar casa amb la seva família per l'estat de la seva malaltia.

Christian Escribà ha explicat que va connectar molt ràpid amb l'autora perquè ells "venen emocions", tema del qual parla el conte. Així mateix, el pastisser també ha elaborat unes piruletes que estaran disponibles a la seva pastisseria i a la cafeteria de l'hospital, tant per al públic com per als professionals. Els beneficis de la venda aniran íntegrament dirigits a la Vall d'Hebron. A més, Escribà s'ha compromès a impartir un taller al centre.

Per a l'elaboració de la mona del monstre Verd han calgut entre 6 i 8 professionals i un total de 150 hores. Fins a les cinc de la tarda de divendres estarà exposada a l'Hospital Infantil de la Vall d'Hebron i després la tornaran a portar a la pastisseria, on es podrà veure a l'aparador.