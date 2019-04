Casado anuncia que promourà una nova llei contra els okupes

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern d'Espa-nya, Pablo Casado, va anunciar ahir a Santander que, si és president, promourà una nova llei contra els okupes. «En 24 hores, els okupes al carrer, i si reincideixen, d'un a tres anys a la presó», va dir.

«Ja n'hi ha prou, d'aquest complex de l'esquerra que sempre parla de com satisfer els delinqüents, en comptes de dir com pot respectar la gent de bé i protegir-la», va afirmar Casado en un acte públic a Santander en el primer dia de campanya electoral per a les eleccions generals del 28 d'abril.

Casado també va afirmar que el PP «no acceptarà» que es derogui la presó permanent revisable. En aquest acte públic, Casado va tornar a fer una crida a «unir el vot» al voltant del PP per evitar que Pedro Sánchez (PSOE), al qual ha qualificat de «perill públic per a Espanya», sigui president. Casado va afirmar que Sánchez no descarta indultar els líders del referèndum de l'1 d'octubre i va assegurar que, quan el PP governi, «prohibirà per llei» els indults als «presos colpistes per rebel·lió i sedició».

D'altra banda, Pablo Casado va demanar al líder de la formació ultra Vox, Santiago Abascal, que sigui «una mica més agraït» amb el PP després que l'hagin tractat «tan bé» aquests anys. Conscient de la fugida de vots cap a l'extrema dreta de Vox, Pablo Casado va posar en valor l'«experiència», el «balanç de gestió» i la «solvència», segons ho va definir, del Partit Popular.