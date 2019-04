JxCat s'ofereix a facilitar un govern de Pedro Sánchez

Els presos de JxCat han publicat aquest dissabte un article en el que asseguren que, si d'ells depèn, faran possible un "Govern estable" sempre que el candidat a president es comprometi amb el diàleg i "no negui el referèndum d'autodeterminació" com una "opció" de solució.

En un article a La Vanguardia, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, candidats de JxCat a les eleccions generals, amb Joaquim Forn, pròxim alcaldable per Barcelona, han assegurat que són "els primers" que volen "una interlocució forta per resoldre la crisi", però han alertat que no seran "portadors d'un xec en blanc".

"Si de nosaltres depèn, no mirarem cap a altre costat a l'hora de fer possible un Govern estable, sempre que el candidat es comprometi a abordar el camí del diàleg i no negui el referèndum d'autodeterminació com una de les opcions de solució", remarquen.

Els presos es comprometen a mantenir "una posició inequívoca i clara en el diàleg", però a la vegada no hauran "barreres infranquejables si hi ha bona voluntat de dialogar", doncs "ser ferms i coherents no equival a ser inflexibles ni radicals".

Els presos subratllen que "acabar amb el bloqueig de la política espanyola que tot ho paralitza és el nostre objectiu i la raó principal per encapçalar les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del 28 d'abril".

Asseguren que JxCat no té "res en contra d'Espanya" ni li desitgen "cap mal", sinó que només defensen la independència, i remarquen que per això estan "a la presó, alguns des de fa ja 19 mesos", i jutjats "pel Tribunal Suprem acusats de rebel·lió i sedició".

Si bé els presos remarquen que en política és "imprescindible revisar, treure conclusions i modificar el que calgui per reorientar l'acció", rebutgen que l'1-O fos "un error" pel qual hagin de "demanar perdó".

En canvi, sí que lamenten que en la política espanyola hi hagi "faltat líders amb visió d'Estat, homes i dones valents, decidits a tenir una mirada més enllà del BOE i disposats a no quedar atrapats en l'immobilisme".

Sànchez, Turull, Rull i Forn també remarquen que "un resultat fort de l'independentisme català evitarà la temptació del PSOE d'arribar a un pacte amb Ciutadans", que només serviria, opinen, per a "enquistar més la qüestió catalana".