Cs veu "insòlit" que Junqueras pugui fer la roda de premsa de l'ACN des de la presó després del "cop d'estat"

La número 5 de Cs per Barcelona al Congrés, Carina Mejías, considera "insòlit" que el cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, pugui fer la roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) des de la presó, després de rebre l'aval de la Junta Electoral Central (JEC). Mejías no entén com algú "processat per un cop d'estat" i empresonat "per evitar que fugi" pugui participar com a candidat o donar una roda de premsa. Tot i això, Mejías assegura "respectar" la decisió de la JEC i, de la mateixa manera, reclama als partits independentistes que acceptin també les resolucions i decisions, tant de la JEC com dels tribunals, que no els són favorables, en al·lusió a la neutralitat de l'espai públic.