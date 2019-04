Denuncien per la via penal una confraria que porta un faixí de Franco

L'associació Societat Andalusa de Juristes 17 de març han interposat una denúncia a la Fiscalia de Sevilla contra l'Hermandad del Baratillo per col·locar a la Verge de la Caritat un faixí del general Francisco Franco. Segons el parer de l'associació de juristes, l'exhibició pública d'aquesta peça «ve expressament prohibida per l'article 510.1 del Codi Penal», que recull penes de presó per a qui «públicament negui, trivialitzi greument o enalteixi els delictes de genocidi, de lesa humanitat o contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, o que enalteixi els seus autors, quan s'haguessin comès contra un grup o una part d'aquest, o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquest, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, la religió o les creences».

De la mateixa manera, la denúncia apunta que ha d'entendre's per enaltiment l'exhibició pública «en lloc del màxim honor» d'una peça militar que serà «passejada per la ciutat» com a objecte de «suprema devoció», per la qual cosa el tipus penal es compleix «en pertànyer aquesta peça al dictador que va accedir il·legítimament al poder arran del cop d'Estat del 1936 ha d'entendre's que l'enaltiment es refereix a l'autor de nombrosos delictes de lesa humanitat, comesos en ocasió d'un conflicte armat contra nombroses persones per raó de la seva ideologia, religió o creences».

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va instar a «deixar que segueixi el seu curs» el procediment judicial que s'ha incoat per investigar si hi ha «infracció penal» en la decisió de la confraria del Baratillo de Sevilla de sortir a la processó amb un faixí del dictador Francisco Franco.

El responsable de la Secretaria Política i de Comunicació de Podem Andalusia, Pablo Pérez Ganfornina, va reclamar el compliment de la Llei de memòria històrica i democràtica d'Andalusia.