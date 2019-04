ERC no descarta investir Sánchez per evitar un govern d'extrema dreta

Oriol Junqueras, ahir durant la roda de premsa que va oferir per a l'ACN

El cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que la formació no facilitarà «ni per acció ni per omissió» la formació d'un govern d'extrema dreta a l'Estat espanyol.

En roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en connexió des de la presó de Soto del Real, Junqueras va remarcar que cap demòcrata europeu entendria que facilitessin un govern d'extrema dreta si hi ha una opció de governar «diferent».

Junqueras va mostrar-se convençut que el PSOE pactarà amb Ciutadans i va dir que ERC no donarà cap xec en blanc que es converteixi en una línia vermella per construir la república. «Si ERC obté un resultat fantàstic, serem molt més a prop dels nostres objectius», va concloure.

Junqueras també va dir que la república ha de ser l'eina i garantia de la defensa de la democràcia, dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats a Catalunya, Espanya i a Europa. «Si els demòcrates espanyols i europeus i els que defensen valors republicans a Europa ens veuen des d'aquesta perspectiva com uns aliats sòlids fiables i fidels en els objectius, serem molt més a prop de fer el referèndum que és inevitable», va afirmar el cap de llista d'Esquerra Republicana a les generals.



Crítiques al PSC

Junqueras va avisar que seria una llàstima que guanyessin les eleccions espanyoles a Catalunya aquells que van donar suport al 155, en al·lusió al PSC. També va lamentar que el president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, hagi insistit que no dubtaran a tornar a aplicar l'article constitucional.

Per aquesta raó, va situar ERC com l'opció per defensar «millor» els interessos de la ciutadania. En cas que ERC guanyi a Catalunya amb una majoria «prou sòlida», es podran generar «simpaties» al voltant del referèndum.

En el cas que PSOE i Ciutadans pactin després de les eleccions, Junqueras va dir que ERC serà a l'oposició, però no va aclarir si pressionarien perquè hi hagués una repetició electoral.