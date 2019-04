Torra aixeca expectació a Solsona i demana «esperança i confiança»

La presència del president de la Generalitat, Quim Torra, a l'acte electoral que Junts per Catalunya va celebrar ahir a la tarda a Solsona, va aixecar molta expectació entre els ciutadans de la ciutat, que van omplir la plaça Ramon Llumà (davant la biblioteca municipal) per assistir al míting de la formació nacionalista.

En una intervenció en què va alternar la reivindicació amb l'humor, Torra va afirmar que «nosaltres som l'espai central de la política catalana» i va alertar als presents perquè «en aquestes eleccions els catalans ens hi juguem molt, ja que tenim presos polítics i exiliats i cal una resposta plena de dignitat». El president, en un missatge reiterat pels altres oradors, va assegurar que «no tingueu cap dubte que si al PSOE li interessa tornarà a aplicar l'article 155».

Torra va llençar un missatge «d'esperança i confiança perquè estem guanyant la partida en el camp internacional gràcies al president Puigdemont i la resta d'exiliats, però també guanyem l'opinió pública catalana». El president de la Generalitat també es va referir a la monarquia per aclarir que «no la considero pròpia».

L'acte de Junts per Catalunya va tenir també la intervenció de Marc Barbens, que encapçala la formació a Solsona; Isabel Pérez, la solsonina que és suplent de la número 1 al Senat per Lleida; Concep Cañadell i Rosa Burell, que ocupen la segona i tercera posició, respectivament, al Congrés per la mateixa circumscripció, i Blanca Bragulat, la companya de Jordi Turull, jutjat al Tribunal Suprem i que encapçala la candidatura de Junts per Catalunya a la província de Lleida.

En els seus parlaments van repetir el missatge d'unitat, tot i que sense esmentar ERC, i van considerar que la seva formació política és la veritable hereva de l'1-O.

Bragulat, que va rebre l'escalf dels presents, va llegir una carta de Turull en la qual considera que «vivim un moment transcendental i greu».

L'acte va acabar amb els oradors i el públic dempeus interpretant d' Els segadors.